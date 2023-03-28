В Москве-реке нашли пакет с частями женского тела
СК РФ: В акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины
В Москве-реке обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР РФ по столице.
Фрагмент тела, найденный в Москве-реке. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
"28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины", — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность женщины.
Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда. Его расчленённое тело нашли в начале марта, но оказалось, что в смерти мужчины нет криминальной составляющей.
ТАСС / Никита Попов