В Москве-реке нашли пакет с частями женского тела

В Москве-реке обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР РФ по столице.

Фрагмент тела, найденный в Москве-реке. Фото © ГСУ СК РФ по Москве

"28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность женщины.