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28 марта, 15:09

В Москве-реке нашли пакет с частями женского тела

СК РФ: В акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины

В Москве-реке обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР РФ по столице.

Фрагмент тела, найденный в Москве-реке. Фото © ГСУ СК РФ по Москве

Фрагмент тела, найденный в Москве-реке. Фото © ГСУ СК РФ по Москве

"28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины", — говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность женщины.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда. Его расчленённое тело нашли в начале марта, но оказалось, что в смерти мужчины нет криминальной составляющей.

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ТАСС / Никита Попов

Никита Никонов
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