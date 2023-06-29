Россиянина едва не раздавило телом мёртвого парня, выпавшего с 21-го этажа
В Казани мужчина выпал из окна на 21-м этаже прямо на голову прохожего
В Казани мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото © SHOT
Житель Казани получил перелом позвоночника, когда на него из окна многоэтажного дома упал сосед. Последний погиб, разбившись о карниз, пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, инцидент произошёл на улице Баки Урманче. 31-летний Минур упал с 21-го этажа жилого дома. Он жёстко ударился о выступ здания и мгновенно погиб. А тело рухнуло на голову прохожему — 54-летнему Эдуарду.
Пострадавший был госпитализирован с переломом грудного позвонка в шоковом состоянии. В трагедии разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что десятиклассница в подмосковных Люберцах попыталась на балконе спастись от раздражающего звука работающей швейной машинки из квартиры над её комнатой на пятом этаже и едва не погибла. 15-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки.