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29 июня, 13:56

Россиянина едва не раздавило телом мёртвого парня, выпавшего с 21-го этажа

В Казани мужчина выпал из окна на 21-м этаже прямо на голову прохожего

<p>В Казани мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Казани мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото © SHOT

Житель Казани получил перелом позвоночника, когда на него из окна многоэтажного дома упал сосед. Последний погиб, разбившись о карниз, пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, инцидент произошёл на улице Баки Урманче. 31-летний Минур упал с 21-го этажа жилого дома. Он жёстко ударился о выступ здания и мгновенно погиб. А тело рухнуло на голову прохожему — 54-летнему Эдуарду.

Пострадавший был госпитализирован с переломом грудного позвонка в шоковом состоянии. В трагедии разбирается полиция.

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

Ранее сообщалось, что десятиклассница в подмосковных Люберцах попыталась на балконе спастись от раздражающего звука работающей швейной машинки из квартиры над её комнатой на пятом этаже и едва не погибла. 15-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки.

Иван Косицын
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