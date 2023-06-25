Мужчина пытался спастись от пожара в Королёве Московской области, вцепившись за балконные перила. Он до последнего карабкался по ним и держался изо всех сил, но в итоге сорвался и погиб. Страшные кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб. Видео © t.me / SHOT / Кадры предоставлены молодёжным СМИ "Слово — за нами!"

На кадрах видно, что мужчина изо всех сил пытается удержаться на перилах, спасаясь от яркого пламени. Он крепко вцепился в металл, но в итоге сорвался и упал на козырёк. В управлении МЧС подтвердили его гибель, а также пожарного. Последний также сорвался с высоты. Сейчас возгорание локализовано.