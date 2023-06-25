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25 июня, 19:52

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

Погибшими при возгорании в многоэтажке в Королёве оказались пожарный и мужчина

Мужчина пытался спастись от пожара в Королёве Московской области, вцепившись за балконные перила. Он до последнего карабкался по ним и держался изо всех сил, но в итоге сорвался и погиб. Страшные кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб. Видео © t.me / SHOT / Кадры предоставлены молодёжным СМИ "Слово — за нами!"

На кадрах видно, что мужчина изо всех сил пытается удержаться на перилах, спасаясь от яркого пламени. Он крепко вцепился в металл, но в итоге сорвался и упал на козырёк. В управлении МЧС подтвердили его гибель, а также пожарного. Последний также сорвался с высоты. Сейчас возгорание локализовано.

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Напомним, ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. Кадры с места трагедии публиковал Лайф.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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