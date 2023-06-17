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17 июня, 12:20

Три человека заживо сгорели в легковушке, упавшей в обрыв в Кабардино-Балкарии

Три человека погибли после падения автомобиля в обрыв в Кабардино-Балкарии

<p>Кадр с места трагедии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd07/4584" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция МВД по КБР</a></p>

Кадр с места трагедии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция МВД по КБР

В Кабардино-Балкарии легковушка сорвалась с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем и загорелась. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по региону, погибло три человека.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла около часа дня 17 июня на 19-м километре трассы Чегем-2 – Булунгу. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz потерял управление, из-за чего иномарка сорвалась в обрыв и загорелась.

"Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", — говорится в сообщении.

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Наталья Исакова
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