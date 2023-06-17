Три человека заживо сгорели в легковушке, упавшей в обрыв в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии легковушка сорвалась с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем и загорелась. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по региону, погибло три человека.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла около часа дня 17 июня на 19-м километре трассы Чегем-2 – Булунгу. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz потерял управление, из-за чего иномарка сорвалась в обрыв и загорелась.

"Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", — говорится в сообщении.