В жуткой массовой аварии в Чувашии погибли взрослые и ребёнок
В Чувашии взрослый и ребёнок погибли в ДТП с пятью автомобилями
На трассе М7 в Чувашии произошло ДТП с пятью автомобилями. Фото © Telegram / МВД по Чувашской Республике
В Чувашии на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате случившегося погибли два человека — взрослый и ребёнок. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Уточняется, что инцидент произошёл в Козловском муниципальном округе утром 17 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" выезжал с заправки по полосе разгона и решил опередить грузовик Scania.
После этого он начал перестраиваться и потерял управление, врезавшись в тягач Sitrak на встречной полосе. От удара легковой автомобиль отбросило на фуру, которую он опережал.
"После чего легковой автомобиль отбросило обратно на встречную полосу на тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "минивэном", — уточнили в полиции.
Водитель отечественного автомобиля и его 13-летний пассажир погибли. Также пострадал водитель тягача Sitrak с полуприцепом.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ингушетии семь человек стали жертвами ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.