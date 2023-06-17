В жуткой массовой аварии в Чувашии погибли взрослые и ребёнок

В Чувашии на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате случившегося погибли два человека — взрослый и ребёнок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что инцидент произошёл в Козловском муниципальном округе утром 17 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" выезжал с заправки по полосе разгона и решил опередить грузовик Scania.

После этого он начал перестраиваться и потерял управление, врезавшись в тягач Sitrak на встречной полосе. От удара легковой автомобиль отбросило на фуру, которую он опережал.

"После чего легковой автомобиль отбросило обратно на встречную полосу на тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "минивэном", — уточнили в полиции.

Водитель отечественного автомобиля и его 13-летний пассажир погибли. Также пострадал водитель тягача Sitrak с полуприцепом.