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17 июня, 11:07

В жуткой массовой аварии в Чувашии погибли взрослые и ребёнок

В Чувашии взрослый и ребёнок погибли в ДТП с пятью автомобилями

<p>На трассе М7 в Чувашии произошло ДТП с пятью автомобилями. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_chuvashia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Чувашской Республике</a></p>

На трассе М7 в Чувашии произошло ДТП с пятью автомобилями. Фото © Telegram / МВД по Чувашской Республике

В Чувашии на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате случившегося погибли два человека — взрослый и ребёнок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что инцидент произошёл в Козловском муниципальном округе утром 17 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" выезжал с заправки по полосе разгона и решил опередить грузовик Scania.

После этого он начал перестраиваться и потерял управление, врезавшись в тягач Sitrak на встречной полосе. От удара легковой автомобиль отбросило на фуру, которую он опережал.

"После чего легковой автомобиль отбросило обратно на встречную полосу на тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "минивэном", — уточнили в полиции.

В Канаде в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 15 человек, ещё 10 пострадали

В Канаде в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 15 человек, ещё 10 пострадали

Водитель отечественного автомобиля и его 13-летний пассажир погибли. Также пострадал водитель тягача Sitrak с полуприцепом.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ингушетии семь человек стали жертвами ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.

Илья Суриков
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