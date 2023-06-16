Многодетная семья из пяти человек трагически погибла в страшном ДТП в Ингушетии
ДТП унесло жизни трёх детей и четырёх взрослых в Ингушетии
Место ДТП с двумя легковушками в Ингушетии. Обложка © VK / ГУ МЧС России по РИ
Семь человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Ингушетии вечером в пятницу в результате столкновения двух легковушек. Об этом сообщили в МЧС республики.
"В 18:38 мск поступило сообщение о том, что в городе Сунже в районе 20-го поста произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля: "Мерседес" и ВАЗ-21112. Погибло семь человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
Жертвами аварии стали члены одной семьи — родители и трое детей, а также двое мужчин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Чувашии три человека погибли в протаранившей бензовоз легковушке. Среди них 12-летний ребёнок.