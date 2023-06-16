Регион

Уведомления отключены

16 июня, 17:51

Многодетная семья из пяти человек трагически погибла в страшном ДТП в Ингушетии

ДТП унесло жизни трёх детей и четырёх взрослых в Ингушетии

<p>Место ДТП с двумя легковушками в Ингушетии. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mchsing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по РИ</a></p>

Место ДТП с двумя легковушками в Ингушетии. Обложка © VK / ГУ МЧС России по РИ

Семь человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Ингушетии вечером в пятницу в результате столкновения двух легковушек. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В 18:38 мск поступило сообщение о том, что в городе Сунже в районе 20-го поста произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля: "Мерседес" и ВАЗ-21112. Погибло семь человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

Жертвами аварии стали члены одной семьи — родители и трое детей, а также двое мужчин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Трое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП на Урале

Трое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП на Урале

Ранее в Чувашии три человека погибли в протаранившей бензовоз легковушке. Среди них 12-летний ребёнок.

Ирина Фальке
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров