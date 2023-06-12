В Чувашии три человека погибли в протаранившей бензовоз легковушке

В Чувашии в результате аварии с участием трёх машин погибли три человека, среди них 12-летний ребёнок. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе МВД.

Комментарий ГИБДД по поводу ДТП в Чувашии, в результате которого погибло три человека. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

"12 июня в 12 часов 55 минут на автодороге А151 возле населённого пункта Караклы в Канашском районе 63-летний водитель автомашины Lada Vesta, предварительно, двигаясь в сторону Ульяновска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с Kia Rio, затем врезался во встречный грузовик Scania в составе полуприцепа", — отметили в ведомстве.

Водитель "весты", а также 63-летний пассажир и ребёнок скончались до приезда скорой. А шестилетний мальчик и 56-летняя женщина, которые находились в "ладе", были госпитализированы. Бензовоз был пустым.