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12 июня, 13:41

В Чувашии три человека погибли в протаранившей бензовоз легковушке

В Чувашии в результате аварии погибли три человека, среди них 12-летний ребёнок

<p>В Чувашии в результате аварии погибло три человека. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mediamvd/19587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

В Чувашии в результате аварии погибло три человека. Обложка © Telegram / "МВД Медиа"

В Чувашии в результате аварии с участием трёх машин погибли три человека, среди них 12-летний ребёнок. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе МВД.

Комментарий ГИБДД по поводу ДТП в Чувашии, в результате которого погибло три человека. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

"12 июня в 12 часов 55 минут на автодороге А151 возле населённого пункта Караклы в Канашском районе 63-летний водитель автомашины Lada Vesta, предварительно, двигаясь в сторону Ульяновска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с Kia Rio, затем врезался во встречный грузовик Scania в составе полуприцепа", — отметили в ведомстве.

Водитель "весты", а также 63-летний пассажир и ребёнок скончались до приезда скорой. А шестилетний мальчик и 56-летняя женщина, которые находились в "ладе", были госпитализированы. Бензовоз был пустым.

Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео

Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео

Ранее Лайф писал, что в Челябинской области произошло жуткое ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погибло шесть человек.

Никита Осипов
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