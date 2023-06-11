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11 июня, 14:09

Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео

Опубликовано видео с аварией, которая унесла пять жизней в Крыму

Момент жуткой аварии в Крыму попал на видео. Кадры, которые снял видеорегистратор в одном из автомобилей, публикует телеграм-канал "Mash на волне".

Момент страшной аварии в Крыму. Видео © t.me / mash_na_volne

В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек

В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек

На них видно, что водитель КИА выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. При этом число погибших в аварии, которая случилась в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое – Бахчисарай, увеличилось до пяти: 17-летний подросток скончался от полученных травм в больнице. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Пять человек погибли в жутком ДТП с большегрузом в Калмыкии

Пять человек погибли в жутком ДТП с большегрузом в Калмыкии

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, в результате чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.

Обложка ©

t.me / mash_na_volne

Иван Косицын
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