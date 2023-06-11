Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео
Опубликовано видео с аварией, которая унесла пять жизней в Крыму
Момент жуткой аварии в Крыму попал на видео. Кадры, которые снял видеорегистратор в одном из автомобилей, публикует телеграм-канал "Mash на волне".
Момент страшной аварии в Крыму. Видео © t.me / mash_na_volne
На них видно, что водитель КИА выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. При этом число погибших в аварии, которая случилась в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое – Бахчисарай, увеличилось до пяти: 17-летний подросток скончался от полученных травм в больнице. По факту смертельного ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, в результате чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.
t.me / mash_na_volne