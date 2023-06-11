Пять человек погибли в жутком ДТП с большегрузом в Калмыкии
Пять человек погибли при столкновении фуры и грузовика в Калмыкии
Фото с места ДТП в Калмыкии, где погибли пять человек. © Telegram / МВД Калмыкия
Пять человек погибли в Калмыкии в страшном ДТП. Как сообщает региональное управление МВД, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.
"11 июня 2023 года примерно в 9 часов 25 минут на 132 километре ФАД Р-216, в районе села Хулхута, произошло столкновение двух транспортных средств — автомашины "Лада Ларгус" и грузового транспортного средства "Вольво", — говорится в сообщении.
В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира легковушки. На месте трагедии продолжают работать правоохранители.
Ранее Лайф сообщал, что смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.