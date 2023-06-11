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11 июня, 09:09

Пять человек погибли в жутком ДТП с большегрузом в Калмыкии

Пять человек погибли при столкновении фуры и грузовика в Калмыкии

<p>Фото с места ДТП в Калмыкии, где погибли пять человек. © Telegram / <a href="https://t.me/s/mvdkalmykia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Калмыкия </a></p>

Фото с места ДТП в Калмыкии, где погибли пять человек. © Telegram / МВД Калмыкия

Пять человек погибли в Калмыкии в страшном ДТП. Как сообщает региональное управление МВД, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

"11 июня 2023 года примерно в 9 часов 25 минут на 132 километре ФАД Р-216, в районе села Хулхута, произошло столкновение двух транспортных средств — автомашины "Лада Ларгус" и грузового транспортного средства "Вольво", — говорится в сообщении.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира легковушки. На месте трагедии продолжают работать правоохранители.

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Ранее Лайф сообщал, что смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.

Наталья Исакова
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