Пять человек погибли в жутком ДТП с большегрузом в Калмыкии

Пять человек погибли в Калмыкии в страшном ДТП. Как сообщает региональное управление МВД, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

"11 июня 2023 года примерно в 9 часов 25 минут на 132 километре ФАД Р-216, в районе села Хулхута, произошло столкновение двух транспортных средств — автомашины "Лада Ларгус" и грузового транспортного средства "Вольво", — говорится в сообщении.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира легковушки. На месте трагедии продолжают работать правоохранители.