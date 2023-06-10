19-летний водитель BMW погиб в жуткой аварии на юго-западе Москвы
Место ДТП на улице Айвазовского в Ясеневе. Обложка © VK / NewsOboz
Страшное ДТП с участием автомобиля BMW произошло в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Кадры с последствиями аварии появились в распоряжении Лайфа.
Фонарный столб рухнул на BMW в результате ДТП на юго-западе Москвы. Видео © LIFE
Предварительно, установлено, что 19-летний москвич ехал по улице Айвазовского и в какой-то момент потерял управление. В результате водитель автомобиля BMW влетел в фонарный столб. Парень скончался на месте от полученных травм.
Сбитый фонарный столб рухнул прямо на крышу автомобиля, оставив от "бэхи" груду металла. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что 17-летняя девушка чудом выжила в ДТП с двумя легковыми автомобилями под Екатеринбургом. В результате столкновения один из них вылетел в кювет, пострадавшая находилась на пассажирском сиденье.