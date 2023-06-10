19-летний водитель BMW погиб в жуткой аварии на юго-западе Москвы

Страшное ДТП с участием автомобиля BMW произошло в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Кадры с последствиями аварии появились в распоряжении Лайфа.

Фонарный столб рухнул на BMW в результате ДТП на юго-западе Москвы. Видео © LIFE

Предварительно, установлено, что 19-летний москвич ехал по улице Айвазовского и в какой-то момент потерял управление. В результате водитель автомобиля BMW влетел в фонарный столб. Парень скончался на месте от полученных травм.