17-летняя девочка чудом выжила в жёстком ДТП под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ОГИБДД по городу.

Hyundai Getz, съехавший в кювет после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

По данным ведомства, всё произошло сегодня около полудня на 22-м километре Полевского тракта, где Daewoo Nexia выезжал с прилегающей территории и врезался в Hyundai Getz. В результате удара второе авто вылетело в кювет. В этот момент на пассажирском сиденье находилась 17-летняя девушка, которую пришлось госпитализировать с серьёзными травмами.

Известно, что за рулём Daewoo Nexia находился 41-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.