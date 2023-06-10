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10 июня, 11:50

17-летняя девочка чудом выжила в жёстком ДТП под Екатеринбургом

17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя легковыми авто под Екатеринбургом

<p>Место ДТП, где Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibddekb96/4406" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Екатеринбурга</a></p>

Место ДТП, где Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

Под Екатеринбургом произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ОГИБДД по городу.

Hyundai Getz, съехавший в кювет после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

Hyundai Getz, съехавший в кювет после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

По данным ведомства, всё произошло сегодня около полудня на 22-м километре Полевского тракта, где Daewoo Nexia выезжал с прилегающей территории и врезался в Hyundai Getz. В результате удара второе авто вылетело в кювет. В этот момент на пассажирском сиденье находилась 17-летняя девушка, которую пришлось госпитализировать с серьёзными травмами.

Известно, что за рулём Daewoo Nexia находился 41-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.

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Николь Вербер
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