17-летняя девочка чудом выжила в жёстком ДТП под Екатеринбургом
17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя легковыми авто под Екатеринбургом
Место ДТП, где Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
Под Екатеринбургом произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ОГИБДД по городу.
Hyundai Getz, съехавший в кювет после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
По данным ведомства, всё произошло сегодня около полудня на 22-м километре Полевского тракта, где Daewoo Nexia выезжал с прилегающей территории и врезался в Hyundai Getz. В результате удара второе авто вылетело в кювет. В этот момент на пассажирском сиденье находилась 17-летняя девушка, которую пришлось госпитализировать с серьёзными травмами.
Известно, что за рулём Daewoo Nexia находился 41-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.
Ранее двое взрослых погибли в результате ДТП с лосем, которое произошло в Нижегородской области, недалеко от посёлка Большое Карпово Уренского района. Ещё двое детей — восьмилетняя девочка и четырёхлетний мальчик — получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.