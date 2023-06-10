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10 июня, 07:43

Двое взрослых погибли, двое детей пострадали в ДТП с лосем под Нижним Новгородом

<p>В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mchs52/1727?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Нижегородская область</a></p>

В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область

В Нижегородской области лось вышел на дорогу и попал под колёса легкового автомобиля, в результате столкновения мужчина и женщина погибли, а двое детей госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область

В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область

Авария произошла накануне вечером недалеко от посёлка Большое Карпово Уренского района. При столкновении с животным машина получила серьёзные повреждения, все находящиеся в салоне оказались зажаты внутри. На место пришлось вызывать пожарных и спасателей.

35-летний водитель и 32-летняя пассажирка погибли. В больницу с травмами доставлены восьмилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.

Водителям рассказали, как на загородной дороге избежать ДТП с лосями

Водителям рассказали, как на загородной дороге избежать ДТП с лосями

Ранее сообщалось, что в Башкирии столкнулись три автомобиля и автобус. Жертвами аварии стали водитель "шкоды" и ехавшая с ним 70-летняя пассажирка. Никто из 20 человек, находившихся в салоне автобуса, не пострадал.

Татьяна Миссуми
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