Двое взрослых погибли, двое детей пострадали в ДТП с лосем под Нижним Новгородом

В Нижегородской области лось вышел на дорогу и попал под колёса легкового автомобиля, в результате столкновения мужчина и женщина погибли, а двое детей госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область

Авария произошла накануне вечером недалеко от посёлка Большое Карпово Уренского района. При столкновении с животным машина получила серьёзные повреждения, все находящиеся в салоне оказались зажаты внутри. На место пришлось вызывать пожарных и спасателей.

35-летний водитель и 32-летняя пассажирка погибли. В больницу с травмами доставлены восьмилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.