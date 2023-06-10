Двое взрослых погибли, двое детей пострадали в ДТП с лосем под Нижним Новгородом
В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область
В Нижегородской области лось вышел на дорогу и попал под колёса легкового автомобиля, в результате столкновения мужчина и женщина погибли, а двое детей госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
В Нижегородской области двое погибли и двое были ранены при столкновении автомобиля с лосем. Фото © t.me / МЧС Нижегородская область
Авария произошла накануне вечером недалеко от посёлка Большое Карпово Уренского района. При столкновении с животным машина получила серьёзные повреждения, все находящиеся в салоне оказались зажаты внутри. На место пришлось вызывать пожарных и спасателей.
35-летний водитель и 32-летняя пассажирка погибли. В больницу с травмами доставлены восьмилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.
Ранее сообщалось, что в Башкирии столкнулись три автомобиля и автобус. Жертвами аварии стали водитель "шкоды" и ехавшая с ним 70-летняя пассажирка. Никто из 20 человек, находившихся в салоне автобуса, не пострадал.