Водителям рассказали, как на загородной дороге избежать ДТП с лосями

Лоси чаще всего выходят на дорогу в предрассветное время и после заката. Количество ДТП с животными особенно увеличивается в мае, поэтому водителей просят быть внимательными. О том, как себя вести при встрече с лосем на дороге, объяснил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков.

Нередко звери выбегают один за другим. Это могут быть повзрослевшие особи, которых самки с новорождёнными лосятами отгоняют от себя, отметил эксперт.

"Эти лосята размером уже с маму. Рост у них уже взрослого лося. Единственное, они чуть стройнее и, естественно, на порядок глупее", — предупредил Глазков.

Биолог советует водителям ориентироваться на свою реакцию и выбирать скорость в зависимости от угла обзора. При движении вдоль лесополосы лучше снизить скорость до 40 км/ч, рекомендует Глазков.