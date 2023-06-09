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9 июня, 17:46

Три автомобиля и автобус попали в ДТП в Башкирии, погибли два человека

<p>Обложка © <a href="https://t.me/mvd_rb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости МВД Башкортостана</a></p>

Обложка © Новости МВД Башкортостана

В Башкирии столкнулись три автомобиля и автобус. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в аварии погибли два человека.

ДТП произошло на участке дороги Уфа – Янаул, около Благовещенска. По имеющейся информации, 66-летний мужчина за рулём Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом НефАЗ. От удара из автомобиля вылетел двигатель, его отбросило в сторону двух легковых машин, двигавшихся позади.

Полиция сообщила, что жертвами аварии стали водитель Skoda и ехавшая с ним 70-летняя пассажирка. Никто из 20 человек, находящихся в салоне автобуса, не пострадал.

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Юрий Лысенко
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