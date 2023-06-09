Три автомобиля и автобус попали в ДТП в Башкирии, погибли два человека
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В Башкирии столкнулись три автомобиля и автобус. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в аварии погибли два человека.
ДТП произошло на участке дороги Уфа – Янаул, около Благовещенска. По имеющейся информации, 66-летний мужчина за рулём Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом НефАЗ. От удара из автомобиля вылетел двигатель, его отбросило в сторону двух легковых машин, двигавшихся позади.
Полиция сообщила, что жертвами аварии стали водитель Skoda и ехавшая с ним 70-летняя пассажирка. Никто из 20 человек, находящихся в салоне автобуса, не пострадал.
Ранее сегодня произошло ДТП в столице. На 85-м километре МКАД перевернулась "газель". Авария произошла от удара о бетонное ограждение, после него машина перевернулась и воспламенилась.