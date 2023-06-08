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8 июня, 12:04

Подруга разбившейся в ДТП в Казани рэперши назвала её эмоциональным, сумасшедшим человеком

Подруга погибшей рэперши Альбины Сафаровой назвала её активной и отзывчивой

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/safarova_albi?z=photo13232402_457241361/photos13232402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Альбина Сафарова</a></p>

Обложка © VK / Альбина Сафарова

Разбившаяся накануне казанская рэперша Альбина Сафарова была отзывчивым и активным человеком, рассказала подруга погибшей. По словам девушки, артистка любила мотоциклы: принимала участие в открытии каждого мотосезона и раньше работала в этой сфере, продавала экипировку.

"Много раз говорили, что это очень опасно, но у неё очень активная жизнь, она не могла сидеть на месте, ей нужны эмоции. Такой вот она эмоциональный, сумасшедший человек. Она сама себя так называла — "ваша сумасшедшая подруга", призналась подруга Сафаровой в разговоре с телеканалом "360".

Несмотря на экстремальное увлечение, Сафарова вела себя аккуратно. В последнее время она начала возвращаться к рэпу и написанию новых песен.

Похороны Альбины Сафаровой пройдут 8 июня.

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Напомним, о смерти Альбины Сафаровой стало известно сегодня. Артистка ехала с молодым человеком на мотоцикле по улице Мира в Казани, когда на встречную полосу вылетел легковой автомобиль. Девушка получила серьёзные травмы, спасти её не удалось.

Матвей Константинов
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