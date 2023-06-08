Подруга разбившейся в ДТП в Казани рэперши назвала её эмоциональным, сумасшедшим человеком

Разбившаяся накануне казанская рэперша Альбина Сафарова была отзывчивым и активным человеком, рассказала подруга погибшей. По словам девушки, артистка любила мотоциклы: принимала участие в открытии каждого мотосезона и раньше работала в этой сфере, продавала экипировку.

"Много раз говорили, что это очень опасно, но у неё очень активная жизнь, она не могла сидеть на месте, ей нужны эмоции. Такой вот она эмоциональный, сумасшедший человек. Она сама себя так называла — "ваша сумасшедшая подруга", — призналась подруга Сафаровой в разговоре с телеканалом "360".

Несмотря на экстремальное увлечение, Сафарова вела себя аккуратно. В последнее время она начала возвращаться к рэпу и написанию новых песен.

Похороны Альбины Сафаровой пройдут 8 июня.