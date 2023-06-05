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5 июня, 11:02
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Экс-глава ГИБДД Свердловской области разбился насмерть на своём участке

На Урале погиб экс-руководитель ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин

На Урале погиб бывший начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин. Об этом сообщает портал "E1.ru".

Инцидент произошёл в посёлке Верхняя Сысерть 4 июня. 62-летний Дёмин занимался строительными работами на своём участке и упал с высоты второго этажа. Бригада скорой помощи прибыла на место, но экс-силовик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дёмин родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. В 1998 году окончил Академию управления МВД, с апреля 2005 года по апрель 2018-го возглавлял областное управление ГИБДД. Ушёл в отставку после того, как его заместителя Александра Юнусова поймали пьяным за рулём.

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ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Светлана Оперук
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