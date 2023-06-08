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8 июня, 08:25

32-летняя рэперша насмерть разбилась на мотоцикле в Казани

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате ДТП в Казани

<p>Рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/safarova_albi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Альбина Сафарова</a></p>

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Обложка © VK / Альбина Сафарова

32-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате ДТП в Казани. Об этом сообщил местный телеканал "Татарстан 24".

Авария произошла на улице Мира. Девушка вместе с молодым человеком на мотоцикле Suzuki ехали в сторону посёлка Дербышки. В какой-то момент им навстречу выехал автомобиль Opel, водитель которого совершил поворот на АЗС через двойную сплошную и не пропустил мотоциклиста. При этом, как говорят очевидцы, Suzuki ехал на большой скорости, хотя в этом месте есть ограничение до 40 км/ч.

Альбина Сафарова. Фото © VK / Альбина Сафарова

Альбина Сафарова. Фото © VK / Альбина Сафарова

Избежать столкновения не удалось, мотоциклист врезался в бампер легковушки, водителя и пассажира железного коня раскидало по разным сторонам дороги. Сафарова получила серьёзные травмы, спасти её не удалось.

Девушка обрела известность ещё в 2010-х годах. Она выкладывала ролики, на которых читала рэп в салоне авто, чем зацепила пользователей. Альбине стали поступать предложения о сотрудничестве от некоторых музыкантов. Судя по соцсетям, Альбина также увлекалась мотоциклами и состояла во многих мотосообществах.

Экс-глава ГИБДД Свердловской области разбился насмерть на своём участке

Экс-глава ГИБДД Свердловской области разбился насмерть на своём участке

Ранее Лайф рассказывал, что бывший футболист "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин погиб после аварии на уличных гонках в Московской области. После ДТП на Минском шоссе 32-летний спортсмен был доставлен в тяжёлом состоянии в реанимацию, однако врачи не смогли его спасти.

Николь Вербер
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