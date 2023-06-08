32-летняя рэперша насмерть разбилась на мотоцикле в Казани

32-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате ДТП в Казани. Об этом сообщил местный телеканал "Татарстан 24".

Авария произошла на улице Мира. Девушка вместе с молодым человеком на мотоцикле Suzuki ехали в сторону посёлка Дербышки. В какой-то момент им навстречу выехал автомобиль Opel, водитель которого совершил поворот на АЗС через двойную сплошную и не пропустил мотоциклиста. При этом, как говорят очевидцы, Suzuki ехал на большой скорости, хотя в этом месте есть ограничение до 40 км/ч.

Альбина Сафарова. Фото © VK / Альбина Сафарова

Избежать столкновения не удалось, мотоциклист врезался в бампер легковушки, водителя и пассажира железного коня раскидало по разным сторонам дороги. Сафарова получила серьёзные травмы, спасти её не удалось.

Девушка обрела известность ещё в 2010-х годах. Она выкладывала ролики, на которых читала рэп в салоне авто, чем зацепила пользователей. Альбине стали поступать предложения о сотрудничестве от некоторых музыкантов. Судя по соцсетям, Альбина также увлекалась мотоциклами и состояла во многих мотосообществах.