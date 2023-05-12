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12 мая, 08:11

Экс-игрок "Спартака" умер после аварии на уличных гонках в Подмосковье

SHOT: Экс-игрок "Спартака" Каракин умер после ДТП в Подмосковье

<p>Бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин. Фото © <a href="https://premierliga.ru/players/Karakin-Aleksandr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">premierliga.ru</a></p>

Бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин. Фото © premierliga.ru

Экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин, который ранее попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье, скончался в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Каракину было 32 года. Он выступал в составе молодёжных команд столичных "Спартака" и "Динамо", а в 2011 году стал игроком подмосковных "Химок". В последние годы выступал в Любительской футбольной лиге.

Место ДТП с экс-игроком "Спартака" Александром Каракиным в Подмосковье. Фото © SHOT

Место ДТП с экс-игроком "Спартака" Александром Каракиным в Подмосковье. Фото © SHOT

Напомним, Александр Каракин попал в аварию во время уличных гонок на Минском шоссе. Спортсмен на всей скорости врезался в отбойник, а затем его Nissan GT-R отбросило на середину дороги. На кадрах с места ДТП видно, что от машины бывшего футболиста осталась лишь груда металлолома. Каракина госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Как оказалось, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг.

Александра Вишнякова
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