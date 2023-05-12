Экс-игрок "Спартака" умер после аварии на уличных гонках в Подмосковье

Экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин, который ранее попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье, скончался в больнице. Об этом сообщает SHOT .

Каракину было 32 года. Он выступал в составе молодёжных команд столичных "Спартака" и "Динамо", а в 2011 году стал игроком подмосковных "Химок". В последние годы выступал в Любительской футбольной лиге.

Напомним, Александр Каракин попал в аварию во время уличных гонок на Минском шоссе. Спортсмен на всей скорости врезался в отбойник, а затем его Nissan GT-R отбросило на середину дороги. На кадрах с места ДТП видно, что от машины бывшего футболиста осталась лишь груда металлолома. Каракина госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Как оказалось, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг.