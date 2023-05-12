Экс-игрок "Спартака" разбил спорткар во время уличных гонок в Подмосковье и попал в реанимацию

Экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в аварию во время уличных гонок на Минском шоссе. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию, пишет телеграм-канал SHOT.

Участники гонки на Минском шоссе и последствия аварии во время одной из них. Видео © Telegram / SHOT

Как оказалось, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг. Участники собирались на АЗС "Роснефть" и на остановке возле неё. Сотрудники заправки и водители, стоящие в пробке из-за гонщиков, постоянно жаловались во все инстанции. От АЗС любители скорости отправлялись на заезды и разгонялись до 200 километров в час и даже больше. При этом они выбирали слепую зону, где не было камер. Одним из самых активных гонщиков был блогер Сергей Герваш, у него десятки подписчиков в соцсетях.

Трагедия с Каракиным произошла в ночь на 12 мая на 30-м километре Минского шоссе. Спортсмен со всей скорости во время гонки врезался в отбойник, а затем Nissan GT-R отбросило на середину дороги. На кадрах видно, что от машины бывшего футболиста осталась лишь груда металлолома. В авто находился и оператор Каракина, которого тоже госпитализировали в тяжёлом состоянии.