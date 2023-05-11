Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

11 мая, 04:33

Автомобиль слетел с дороги в пруд под Красноярском, погибло пять человек

Пять человек погибли на юге Красноярского края в автомобиле, утонувшем в пруду

<p>Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Обложка © <a href="https://t.me/mvd_24/4944?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Красноярскому краю</a></p>

Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пять человек утонули в автомобиле, который улетел в пруд. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Шушенском районе недалеко от села Каптырево. Автомобиль "Тойота" нашли в пруду, на асфальте были следы заноса. Погибли водитель и четыре пассажира, их личности устанавливаются.

  • Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
    Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
  • Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
    Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
  • Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
    Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

1 / 3
Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на трассе под Тулой

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на трассе под Тулой

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о жёстком столкновении двух грузовиков на МКАД. Водители обеих машин были госпитализированы.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров