Автомобиль слетел с дороги в пруд под Красноярском, погибло пять человек
Пять человек погибли на юге Красноярского края в автомобиле, утонувшем в пруду
Автомобиль, утонувший в пруду на трассе в Красноярском крае. Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярском крае пять человек утонули в автомобиле, который улетел в пруд. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла в Шушенском районе недалеко от села Каптырево. Автомобиль "Тойота" нашли в пруду, на асфальте были следы заноса. Погибли водитель и четыре пассажира, их личности устанавливаются.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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