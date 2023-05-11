Автомобиль слетел с дороги в пруд под Красноярском, погибло пять человек

В Красноярском крае пять человек утонули в автомобиле, который улетел в пруд. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Шушенском районе недалеко от села Каптырево. Автомобиль "Тойота" нашли в пруду, на асфальте были следы заноса. Погибли водитель и четыре пассажира, их личности устанавливаются.







На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.