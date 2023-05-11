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10 мая, 23:59

Кабину разнесло в щепки: Грузовики столкнулись на вечерней МКАД, водители в больнице

Два грузовика столкнулись на 15-м километре МКАД, водители госпитализированы

Два грузовика столкнулись на МКАД, пострадали оба водителя. Как стало известно Лайфу, мужчины госпитализированы.

По данным Дептранса, авария произошла на 15-м километре, когда один из грузовиков врезался в стоявшую на полосе фуру. В результате одну машину отбросило на обочину, а другая перегородила две полосы движения.

Два грузовика столкнулись на МКАД. Видео © T.me / Дептранс. Оперативно / LIFE

Фура на МКАД после резкого манёвра протаранила разделитель

Фура на МКАД после резкого манёвра протаранила разделитель

Ранее Лайф рассказывал о столкновении мотоцикла и пожарной машины на Садовом кольце в Москве. В результате байкер получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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