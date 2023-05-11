Кабину разнесло в щепки: Грузовики столкнулись на вечерней МКАД, водители в больнице
Два грузовика столкнулись на 15-м километре МКАД, водители госпитализированы
Два грузовика столкнулись на МКАД, пострадали оба водителя. Как стало известно Лайфу, мужчины госпитализированы.
По данным Дептранса, авария произошла на 15-м километре, когда один из грузовиков врезался в стоявшую на полосе фуру. В результате одну машину отбросило на обочину, а другая перегородила две полосы движения.
Два грузовика столкнулись на МКАД. Видео © T.me / Дептранс. Оперативно / LIFE
Ранее Лайф рассказывал о столкновении мотоцикла и пожарной машины на Садовом кольце в Москве. В результате байкер получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.
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