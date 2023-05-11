Кабину разнесло в щепки: Грузовики столкнулись на вечерней МКАД, водители в больнице

Два грузовика столкнулись на МКАД, пострадали оба водителя. Как стало известно Лайфу, мужчины госпитализированы.

По данным Дептранса, авария произошла на 15-м километре, когда один из грузовиков врезался в стоявшую на полосе фуру. В результате одну машину отбросило на обочину, а другая перегородила две полосы движения.