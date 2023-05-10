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9 мая, 21:11

Пострадавший в ДТП с пожарной машиной мотоциклист умер в больнице Москвы

Мотоциклист, столкнувшийся с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Медики боролись за жизнь получившего тяжёлые травмы 40-летнего байкера, однако спасти его жизнь не удалось. Мотоциклист умер в одной из клиник города спустя несколько часов после аварии.

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Напомним, всё произошло вечером 9 мая на улице Земляной Вал в Москве. После столкновения начался пожар, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Управлявший мотоциклом мужчина получил тяжёлые травмы.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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