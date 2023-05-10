Пострадавший в ДТП с пожарной машиной мотоциклист умер в больнице Москвы

Мотоциклист, столкнувшийся с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Медики боролись за жизнь получившего тяжёлые травмы 40-летнего байкера, однако спасти его жизнь не удалось. Мотоциклист умер в одной из клиник города спустя несколько часов после аварии.