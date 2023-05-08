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8 мая, 14:11

В Благовещенске легковушка столкнулась с маршруткой, пострадало 14 человек

В Благовещенске легковушка столкнулась с маршруткой, в результате чего травмы получило 14 человек. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Последствия ДТП с легковушкой и маршруткой в Благовещенске. Видео © Telegram / Благовещенск №1

"Сегодня около 20:30 по местному времени на перекрёстке улиц Красноармейская и Б. Хмельницкого водитель легкого автомобиля 2001 года рождения, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с маршрутным автобусом ГАЗ", — отметили в ведомстве.

От удара маршрутка опрокинулась. Среди пострадавших двое несовершеннолетних, которым 14 и 17 лет. Правоохранители выяснили, что водитель легковушки был без прав. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее Лайф писал, что в Воронеже автобус с пассажирами протаранил фуру. В результате ДТП больше 10 человек пострадали.

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Telegram / Благовещенск №1

Никита Осипов
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