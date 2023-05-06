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5 мая, 23:44

В Симферополе столкнулись девять автомобилей из-за вылетевшего на шоссе "фольксвагена"

Пять человек пострадали в массовом ДТП в центре Симферополя

<p>Массовое ДТП в Симферополе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/8706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Крым</a></p>

Массовое ДТП в Симферополе. Обложка © t.me / МВД Крым

В центре Симферополя произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Как сообщили в МВД по Крыму, есть пострадавшие.

По оперативной информации, вечером 5 мая водитель автомобиля Volkswagen Passat, выехав на Евпаторийское шоссе, совершил столкновение с восемью автомобилями. На видео с места происшествия видно, что предполагаемый виновник ДТП перед столкновением обогнал несколько автомобилей, после чего не справился с управлением и вылетел с второстепенной дороги на шоссе.

Предполагаемый виновник массового ДТП в Симферополе. Видео © t.me / МВД Крым

В пресс-службе крымского Минздрава рассказали ТАСС, что в ДТП пострадало пять человек. У четверых травмы лёгкой степени тяжести, у одного — средней.

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Ольга Платонова
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