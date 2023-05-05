Маршрутка на боку, 15 раненых: Появилось видео с места страшного ДТП в Севастополе
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе достигло 15
Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Обложка © УМВД России по Севастополю
Число пострадавших в результате страшного ДТП с микроавтобусом в Севастополе достигло 15, двое из них дети, сообщается в телеграм-канале УМВД России по городу.
Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Видео © УМВД России по Севастополю
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 15 пассажиров маршрутки, двое из них дети", — уточнили в полицейском управлении.
По версии правоохранителей, виновником аварии стал водитель легковушки. Он влетел в маршрутку, в результате чего та врезалась в дерево и опрокинулась.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ДТП произошло в районе улицы Багрия. Он говорил о десяти взрослых пострадавших и двух подростках 15 и 16 лет.