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5 мая, 18:02

Маршрутка на боку, 15 раненых: Появилось видео с места страшного ДТП в Севастополе

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе достигло 15

<p>Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Обложка © УМВД России по Севастополю</p>

Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Обложка © УМВД России по Севастополю

Число пострадавших в результате страшного ДТП с микроавтобусом в Севастополе достигло 15, двое из них дети, сообщается в телеграм-канале УМВД России по городу.

Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Видео © УМВД России по Севастополю

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 15 пассажиров маршрутки, двое из них дети", — уточнили в полицейском управлении.

По версии правоохранителей, виновником аварии стал водитель легковушки. Он влетел в маршрутку, в результате чего та врезалась в дерево и опрокинулась.

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Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ДТП произошло в районе улицы Багрия. Он говорил о десяти взрослых пострадавших и двух подростках 15 и 16 лет.

Андрей Бражников
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