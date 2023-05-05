Маршрутка на боку, 15 раненых: Появилось видео с места страшного ДТП в Севастополе

Число пострадавших в результате страшного ДТП с микроавтобусом в Севастополе достигло 15, двое из них дети, сообщается в телеграм-канале УМВД России по городу.

Место ДТП с маршруткой в Севастополе. Видео © УМВД России по Севастополю

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 15 пассажиров маршрутки, двое из них дети", — уточнили в полицейском управлении.

По версии правоохранителей, виновником аварии стал водитель легковушки. Он влетел в маршрутку, в результате чего та врезалась в дерево и опрокинулась.