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4 мая, 09:15
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Фура с танковыми снарядами протаранила бензовоз под Нижним Новгородом

Фура с танковыми снарядами и бензовоз столкнулись в Нижегородской области

<p>Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50930?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Обложка © SHOT

В Нижегородской области грузовик, перевозивший танковые снаряды, столкнулся с бензовозом. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении SHOT.

Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Фото © SHOT

Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, авария произошла на трассе М7 в районе села Мячково, неподалёку от кафе "Русь". Водитель фуры не справился с управлением и задел бензовоз. Обошлось без разлива топлива, снаряды не сдетонировали. Как видно на кадрах с места происшествия, ящики с боеприпасами выпали на дорогу. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

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Никита Никонов
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