Фура с танковыми снарядами протаранила бензовоз под Нижним Новгородом

По данным телеграм-канала, авария произошла на трассе М7 в районе села Мячково, неподалёку от кафе "Русь". Водитель фуры не справился с управлением и задел бензовоз. Обошлось без разлива топлива, снаряды не сдетонировали. Как видно на кадрах с места происшествия, ящики с боеприпасами выпали на дорогу. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.