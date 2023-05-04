Фура с танковыми снарядами протаранила бензовоз под Нижним Новгородом
Фура с танковыми снарядами и бензовоз столкнулись в Нижегородской области
Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Обложка © SHOT
В Нижегородской области грузовик, перевозивший танковые снаряды, столкнулся с бензовозом. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении SHOT.
Последствия ДТП в Нижегородской области, где грузовик с танковыми снарядами столкнулся с бензовозом. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, авария произошла на трассе М7 в районе села Мячково, неподалёку от кафе "Русь". Водитель фуры не справился с управлением и задел бензовоз. Обошлось без разлива топлива, снаряды не сдетонировали. Как видно на кадрах с места происшествия, ящики с боеприпасами выпали на дорогу. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее на Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет. Водитель автоцистерны не справился с управлением, мужчина погиб.