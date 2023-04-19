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19 апреля, 07:48

На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет

Водитель бензовоза с дизельным топливом погиб в ДТП на Сахалине

Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Углегорском районе Сахалинской области, в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

  • Бензовоз перевернулся в Сахалинской области. Фото © Telegram / МЧС Сахалин
    Бензовоз перевернулся в Сахалинской области. Фото © Telegram / МЧС Сахалин
  • Бензовоз перевернулся в Сахалинской области. Фото © Telegram / МЧС Сахалин
    Бензовоз перевернулся в Сахалинской области. Фото © Telegram / МЧС Сахалин

Бензовоз перевернулся в Сахалинской области. Фото © Telegram / МЧС Сахалин

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ДТП произошло на 27-м километре трассы Аэропорт Шахтёрск – Бошняково в районе села Тельновское. Там водитель автоцистерны не справился с управлением, из-за чего бензовоз опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП погиб один человек (водитель автомобиля). Утечка топлива из повреждённой цистерны устранена прибывшими на место пожарными", — сообщили в МЧС.

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Ранее в центре Москвы произошла авария с участием Lamborghini. За рулём автомобиля были иностранцы, не разговаривающие на русском языке. Предварительно, они проигнорировали предупреждение о запрете поворота и в результате столкнулись с другой легковушкой.

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Telegram / МЧС Сахалин

Светлана Оперук
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