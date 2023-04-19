На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет

Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Углегорском районе Сахалинской области, в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.





ДТП произошло на 27-м километре трассы Аэропорт Шахтёрск – Бошняково в районе села Тельновское. Там водитель автоцистерны не справился с управлением, из-за чего бензовоз опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП погиб один человек (водитель автомобиля). Утечка топлива из повреждённой цистерны устранена прибывшими на место пожарными", — сообщили в МЧС.