На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет
Водитель бензовоза с дизельным топливом погиб в ДТП на Сахалине
Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Углегорском районе Сахалинской области, в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
ДТП произошло на 27-м километре трассы Аэропорт Шахтёрск – Бошняково в районе села Тельновское. Там водитель автоцистерны не справился с управлением, из-за чего бензовоз опрокинулся в кювет.
"В результате ДТП погиб один человек (водитель автомобиля). Утечка топлива из повреждённой цистерны устранена прибывшими на место пожарными", — сообщили в МЧС.
Ранее в центре Москвы произошла авария с участием Lamborghini. За рулём автомобиля были иностранцы, не разговаривающие на русском языке. Предварительно, они проигнорировали предупреждение о запрете поворота и в результате столкнулись с другой легковушкой.
Telegram / МЧС Сахалин