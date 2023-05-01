Четыре человека погибли в страшном ДТП с пятью машинами в Нижегородской области

Четыре человека стали жертвами страшной аварии с участием пяти машин на трассе в Нижегородской области, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, ДТП произошло в Воротынском районе на повороте к селу Никольское в сторону Республики Чувашия. Столкнулись три фуры, газель и легковушка.

"До прибытия скорой четыре человека погибли на месте. Один пострадавший в крайне тяжёлом состоянии доставлен в Воротынскую центральную районную больницу. Второй в тяжёлом состоянии эвакуирован в Лысковскую центральную районную больницу", — написал он в телеграм-канале.







Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители. Известно, что детей среди погибших или пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ГИБДД, причиной аварии стал разрыв колеса прицепа одной из фур, в результате чего большегруз выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой. После этого в них впечатались ещё два грузовика, а водитель "газели" сам съехал с дороги.