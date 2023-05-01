В Москве водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Место ДТП на Никитинской улице в Москве. Фото © Прокуратура Москвы
В Москве водитель наехал на двух сестёр в возрасте семи и 13 лет на пешеходном переходе. Инцидент произошёл на Никитинской улице, сообщили в столичной прокуратуре.
"42-летний водитель КИА совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — девочек семи и 13 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — указали в ведомстве.
Девочек госпитализировали. Информации о степени тяжести полученных ими травм нет. Обстоятельства ДТП изучает прокуратура.
Это уже вторая подобная авария в Москве за день. Ранее на востоке столицы автомобиль наехал на ребёнка, который тоже шёл по пешеходному переходу.