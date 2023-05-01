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1 мая, 13:49

В Москве водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

<p>Место ДТП на Никитинской улице в Москве. Фото © Прокуратура Москвы</p>

Место ДТП на Никитинской улице в Москве. Фото © Прокуратура Москвы

В Москве водитель наехал на двух сестёр в возрасте семи и 13 лет на пешеходном переходе. Инцидент произошёл на Никитинской улице, сообщили в столичной прокуратуре.

"42-летний водитель КИА совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — девочек семи и 13 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — указали в ведомстве.

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Девочек госпитализировали. Информации о степени тяжести полученных ими травм нет. Обстоятельства ДТП изучает прокуратура.

Это уже вторая подобная авария в Москве за день. Ранее на востоке столицы автомобиль наехал на ребёнка, который тоже шёл по пешеходному переходу.

Илья Суриков
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