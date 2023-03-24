В Нижегородской области водитель переехал мальчика, игравшего у дороги

В посёлке Сокольское Нижегородской области автомобиль переехал ребёнка, игравшего у дороги. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний" со ссылкой на УГИБДД по региону.

Инцидент произошёл 23 марта около 15:40. Маленький мальчик играл возле лужи, сидя на корточках, когда в его сторону повернула "Лада-Гранта". Водитель не заметил ребёнка и наехал на него. Это увидели прохожие, которые подбежали, остановили машину и вытащили мальчика. Автомобилист покинул место ДТП, но вскоре его задержали. Ребёнка доставили в больницу с лёгкими телесными повреждениями, а позже отпустили домой.