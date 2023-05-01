На востоке Москвы автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

В Москве автомобиль наехал на ребёнка, который шёл по пешеходному переходу. Об этом сообщает столичный Дептранс в своём телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе дома № 4 на Уральской улице. На месте работают оперативные службы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено", — сказано в публикации.