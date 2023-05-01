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1 мая, 05:09

Жительница Владивостока вышла из автобуса и оказалась под колёсами водовоза

Во Владивостоке водитель водовоза сбил пассажирку автобуса

<p>Место столкновения водовоза с женщиной во Владивостоке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Ak_news_Ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AK News</a></p>

Место столкновения водовоза с женщиной во Владивостоке. Обложка © Telegram / AK News

Во Владивостоке женщина вышла из автобуса в неположенном месте и оказалась под колёсами водовоза. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. К счастью, пострадавшая выжила, но получила переломы.

Момент столкновения водовоза с женщиной во Владивостоке. Видео © Telegram / AK News

Как пишет "КП-Владивосток", всё произошло на улице Снеговой, когда городской автобус остановился на светофоре. Видимо, женщине нужно было выйти незамедлительно, так как остановки она не дождалась и предпочла сойти с транспорта в неположенном месте. Как только она ступила на землю, произошло злополучное столкновение. В результате удара пассажирку отбросило на несколько метров вперёд. Водовоз остановился чуть дальше.

Женщину госпитализировали с переломами. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.

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Анатолий Симоненко
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