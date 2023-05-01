Жительница Владивостока вышла из автобуса и оказалась под колёсами водовоза
Во Владивостоке водитель водовоза сбил пассажирку автобуса
Место столкновения водовоза с женщиной во Владивостоке. Обложка © Telegram / AK News
Во Владивостоке женщина вышла из автобуса в неположенном месте и оказалась под колёсами водовоза. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. К счастью, пострадавшая выжила, но получила переломы.
Момент столкновения водовоза с женщиной во Владивостоке. Видео © Telegram / AK News
Как пишет "КП-Владивосток", всё произошло на улице Снеговой, когда городской автобус остановился на светофоре. Видимо, женщине нужно было выйти незамедлительно, так как остановки она не дождалась и предпочла сойти с транспорта в неположенном месте. Как только она ступила на землю, произошло злополучное столкновение. В результате удара пассажирку отбросило на несколько метров вперёд. Водовоз остановился чуть дальше.
Женщину госпитализировали с переломами. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.
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