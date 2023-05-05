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5 мая, 17:27

Десять взрослых и двое детей пострадали в жутком ДТП с маршруткой в Севастополе

Рейсовая маршрутка врезалась в дерево в Севастополе, пострадали 12 пассажиров

<p>Место ДТП. Обложка © ForPost</p>

Место ДТП. Обложка © ForPost

В Севастополе на улице Багрия микроавтобус № 20 врезался в дерево, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате аварии пострадало 12 человек, среди которых два подростка.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы в городскую больницу, три человека находятся в тяжёлом состоянии. На место аварии направлено пять бригад скорой помощи. Погибших в результате ДТП нет.

"Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. На месте также работает полиция и МЧС. <...> Поручил директору департамента здравоохранения лично контролировать ситуацию с оказанием всей необходимой медицинской помощи. Причина ДТП устанавливается", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

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Ирина Фальке
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