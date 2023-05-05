Водитель внедорожника в приступе эпилепсии протаранил остановку с людьми в Приморье

Внедорожник въехал в людей на автобусной остановке в городе Артёме Приморского края. В результате аварии пострадало несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Проезжающие мимо очевидцы сняли место аварии, где внедорожник влетел в людей на остановке. Видео © VK / "Инцидент/Владивосток"

"Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта "Дворец культуры угольщиков" по улице Фрунзе", — говорится в сообщении ведомства.

Место ДТП, где водитель Land Cruiser Prado протаранил людей на остановке. Фото © Telegram / Полиция Приморья prim_police

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали две женщины. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В прокуратуре региона сообщили, что причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя.

Предварительно установлено, что около 12:45 (05:45 мск) 5 мая 2023 года 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado по причине приступа эпилепсии, совершил наезд на леерное ограждение и двух женщин, находящихся на тротуаре", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.

Водитель также госпитализирован.