Водитель внедорожника в приступе эпилепсии протаранил остановку с людьми в Приморье
Внедорожник сбил двух женщин на остановке в городе Артёме Приморского края
Место ДТП, где водитель Land Cruiser Prado протаранил людей на остановке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья prim_police
Внедорожник въехал в людей на автобусной остановке в городе Артёме Приморского края. В результате аварии пострадало несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Проезжающие мимо очевидцы сняли место аварии, где внедорожник влетел в людей на остановке. Видео © VK / "Инцидент/Владивосток"
"Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта "Дворец культуры угольщиков" по улице Фрунзе", — говорится в сообщении ведомства.
Место ДТП, где водитель Land Cruiser Prado протаранил людей на остановке. Фото © Telegram / Полиция Приморья prim_police
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали две женщины. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
В прокуратуре региона сообщили, что причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя.
Предварительно установлено, что около 12:45 (05:45 мск) 5 мая 2023 года 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado по причине приступа эпилепсии, совершил наезд на леерное ограждение и двух женщин, находящихся на тротуаре", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
Водитель также госпитализирован.
Ранее во Владивостоке водитель насмерть сбил девушку на тротуаре. Помимо того, что у 22-летнего лихача не было прав, он ещё был смертельно пьян. Мужчина не справился с управлением, и машину понесло в сторону тротуара, где в этот момент проходила его будущая жертва.