Пьяный лихач на "ауди" во Владивостоке насмерть сбил девушку на тротуаре

Во Владивостоке водитель "ауди" насмерть сбил девушку на тротуаре. У 22-летнего лихача не было водительских прав, к тому же он был пьян. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Водитель не справился с управлением около АЗС, и машину понесло в сторону тротуара. В тот момент по нему шла 23-летняя девушка, которая после наезда скончалась на месте. Саму машину после столкновения от удара выкинуло на встречку и занесло в стенд с ценниками. 35-летний владелец автомобиля находился на пассажирском сиденье во время ДТП и получил различные травмы. О состоянии виновника аварии не сообщается.