На северо-востоке Москвы произошло ДТП с "перевёртышем"
Автомобиль перевернулся в ДТП на северо-востоке Москвы
Фото с места ДТП на северо-востоке Москвы. Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно
На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, причём один из них после этого перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"На Большой Черкизовской улице в районе дома 125 произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них перевернулся", — указано в сообщении ведомства в "Телеграме".
Движение в районе аварии уже восстановлено. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, не сообщается.
Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.