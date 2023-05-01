На северо-востоке Москвы произошло ДТП с "перевёртышем"

На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, причём один из них после этого перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На Большой Черкизовской улице в районе дома 125 произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них перевернулся", — указано в сообщении ведомства в "Телеграме".

Движение в районе аварии уже восстановлено. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, не сообщается.