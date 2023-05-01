КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 13:08

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с "перевёртышем"

Автомобиль перевернулся в ДТП на северо-востоке Москвы

<p>Фото с места ДТП на северо-востоке Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno/12647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Фото с места ДТП на северо-востоке Москвы. Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно

На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, причём один из них после этого перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На Большой Черкизовской улице в районе дома 125 произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них перевернулся", — указано в сообщении ведомства в "Телеграме".

Движение в районе аварии уже восстановлено. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, не сообщается.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров