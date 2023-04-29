Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, один человек погиб и ещё четверо пострадали. Причины трагедии устанавливаются.

"На Санкт-Петербургском проспекте в районе дома № 66 произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 103, и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали", — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди пострадавших 12-летняя девочка и 17-летний парень, а также две женщины.