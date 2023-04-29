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29 апреля, 14:51

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

<p>Место ДТП с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге. Фото © VK /<a href="https://vk.com/baltpearl_incident" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Балтийская жемчужина | Инцидент | СПб</a> </p>

Место ДТП с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге. Фото © VK /Балтийская жемчужина | Инцидент | СПб

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, один человек погиб и ещё четверо пострадали. Причины трагедии устанавливаются.

"На Санкт-Петербургском проспекте в районе дома № 66 произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 103, и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали", пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди пострадавших 12-летняя девочка и 17-летний парень, а также две женщины.

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.

Матвей Константинов
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