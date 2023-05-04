Ракетный комплекс "Искандер" попал в ДТП по пути на репетицию парада в Петербурге
Ракетный комплекс "Искандер" влетел в отбойник на кольцевой дороге в Петербурге
В Санкт-Петербурге ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на кольцевой автодороге (КАД), сейчас участок трассы перекрыла полиция. Лайф публикует видео с места происшествия.
В Санкт-Петербурге ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник. Видео © LIFE
На "Искандере" нанесён принт с георгиевской лентой. Предположительно, техника должна была принимать участие в репетиции Парада Победы в центре Петербурга. Из-за предстоящих мероприятий даже было перекрыто несколько улиц, ограничения продлятся с 14:00 до 18:30.
Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.
LIFE