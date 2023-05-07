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7 мая, 17:23

В Воронеже автобус с пассажирами протаранил фуру

В Воронеже больше 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

<p>В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / <a href="https://t.me/vestivrnru/25994?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vestivrnru</a></p>

В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / Vestivrnru

В Воронеже столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате пострадали минимум 11 человек, пятеро из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / Vestivrnru

В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / Vestivrnru

Судя по фото с места аварии на улице 9 Января, автобус въехал в грузовик сзади, при этом передняя часть маршрутного транспорта частично разрушена.

В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / Vestivrnru

В Воронеже автобус столкнулся с грузовиком. © Telegram / Vestivrnru

"Пострадали 11 человек — пассажиры автобуса. По предварительным данным, пять человек находятся в тяжёлом состоянии", — передаёт агентство.

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Андрей Григорьев

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