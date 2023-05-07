В Воронеже автобус с пассажирами протаранил фуру
В Воронеже больше 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика
В Воронеже столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате пострадали минимум 11 человек, пятеро из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Судя по фото с места аварии на улице 9 Января, автобус въехал в грузовик сзади, при этом передняя часть маршрутного транспорта частично разрушена.
"Пострадали 11 человек — пассажиры автобуса. По предварительным данным, пять человек находятся в тяжёлом состоянии", — передаёт агентство.
Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Восемь человек получили травмы, среди них двое детей.