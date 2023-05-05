В Уфе автобус переехал беременную женщину на пешеходном переходе

В Уфе водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 27-летнюю беременную девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Пешеходный переход, на котором 27-летнюю беременную уфимку сбил автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

"Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом ГАЗ-А64R42, следуя по маршруту № 270 75-я школа – Белореченский микрорайон, двигаясь по проспекту Октября в сторону Северного проезда, допустил наезд на девушку 1995 года рождения", — говорится в сообщении ГАИ.

Подробности ЧП Ufa1.ru рассказала сестра пострадавшей. По её словам, всё произошло, когда они переходили дорогу на зелёный свет светофора. Якобы водитель ехал на приличной скорости и заметил девушек в последний момент. Чтобы уйти от столкновения, он вывернул руль влево, но всё же переехал ногу беременной. Пострадавшая сейчас в реанимации.

При этом в момент аварии в автобусе находилось 14 пассажиров. Из них никто не пострадал. По данному факту проводится административное расследование.