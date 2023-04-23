КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 09:40
3006

Житель Екатеринбурга вытащил из Mitsubishi беременную девушку и избил

<p>Место происшествия, где водитель избил беременную девушку. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/zloy_ekb/8770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zloy_ekb | Злой Екатеринбург</a></p>

Место происшествия, где водитель избил беременную девушку. Фото © Telegram / Zloy_ekb | Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель внедорожника избил беременную женщину из-за конфликта на дороге. Подробности инцидента публикует местный телеграм-канал.

По его данным, всё произошло на улице Орджоникидзе. Участники движения повздорили на дороге, после чего водитель Land Cruiser Prado остановил женщину на Mitsubishi Colt, разбил ей боковое стекло, вытащил из машины и избил. Причём его не смутил даже огромный живот девушки, которая находится на девятом месяце беременности.

В итоге сейчас девушка лежит в Уральском научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества. Есть угроза преждевременных родов. Как сообщили URA.ru, в местной полиции по данному факту проводится проверка.

"Проверку проводит отдел полиции № 15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Как рассказал родственник пострадавшей, виновнику могут выписать лишь минимальный штраф, однако они с таким решением не согласны.

"Речь не идёт о компенсации, мы хотим наказать этого бойца по полной", — заявил он.

Пьяные полицейские с подругами протаранили BMW в Подмосковье и избили тёщу его владельца

Пьяные полицейские с подругами протаранили BMW в Подмосковье и избили тёщу его владельца

Ранее инцидент с избиением беременной девушки произошёл в подмосковной Электростали. Всё случилось прямо у подъезда, на глаза у прохожих. Мужчина забил её до смерти и оставил умирать прямо на улице.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров