Житель Екатеринбурга вытащил из Mitsubishi беременную девушку и избил

В Екатеринбурге водитель внедорожника избил беременную женщину из-за конфликта на дороге. Подробности инцидента публикует местный телеграм-канал.

По его данным, всё произошло на улице Орджоникидзе. Участники движения повздорили на дороге, после чего водитель Land Cruiser Prado остановил женщину на Mitsubishi Colt, разбил ей боковое стекло, вытащил из машины и избил. Причём его не смутил даже огромный живот девушки, которая находится на девятом месяце беременности.

В итоге сейчас девушка лежит в Уральском научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества. Есть угроза преждевременных родов. Как сообщили URA.ru, в местной полиции по данному факту проводится проверка.

"Проверку проводит отдел полиции № 15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Как рассказал родственник пострадавшей, виновнику могут выписать лишь минимальный штраф, однако они с таким решением не согласны.

"Речь не идёт о компенсации, мы хотим наказать этого бойца по полной", — заявил он.