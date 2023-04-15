Пьяные полицейские с подругами протаранили BMW в Подмосковье и избили тёщу его владельца

В подмосковном Красногорске нетрезвый мужчина на большой скорости влетел в припаркованный BMW, владельцу которого представился сотрудником ППС и предложил на месте замять дело. SHOT публикует кадры ДТП.

В Красногорске водитель устроил ДТП и представился сотрудником ППС. Видео © t.me / SHOT

Авария случилась около четырёх утра. Виляющая иномарка пронеслась по узкой улице и врезалась в стоявший автомобиль. На шум вышел сам хозяин, жена и её мама. А в машине виновника столкновения оказалась целая пьяная компания: двое мужчин, назвавшихся инспекторами ППС, и три девушки. Они пригрозили своими "связями" в полиции и предложили откупиться деньгами на месте, рассказал хозяин пострадавшей легковушки.

По его словам, компания вела себя агрессивно, а одна из девушек ударила его тёщу, прибывшие полицейские только составили протокол и отпустили виновника. Теперь семья написала заявление о побоях и просит разобраться в "пьяном" ДТП более тщательно.