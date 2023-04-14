Под Волгоградом водитель перевернул КамАЗ, пытаясь не сбить пенсионерку

В городе Фролово Волгоградской области водитель КамАЗа, пытаясь объехать пенсионерку, совершил резкий манёвр, съехал в кювет, где грузовик перевернулся. Гружённая зерном тяжёлая машина с прицепом проехала буквально в нескольких сантиметрах от женщины и едва не снесла её.

Во Фролове КамАЗ опрокинулся, уворачиваясь от пешеходки. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла накануне, 13 апреля, в микрорайоне Заречный. Водитель КамАЗа не пропустил пенсионерку на пешеходном переходе и в последний момент вырулил влево. Манёвр был сделан на скорости, поэтому большегруз опрокинулся. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, не считая психики водителя, которого потом бабуля ещё и отчитала за то, что не притормозил у пешеходного перехода.

В администрации города Фролово заявили, что ДТП случилось из-за невнимательности водителя КамАЗа. Правоохранители проводят проверку.

Зерно из грузовика высыпалось на дорогу и обочину. Фото © Telegram / gorodfrolovoadmin