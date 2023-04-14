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14 апреля, 14:26

На востоке Москвы КамАЗ с землёй "прилёг отдохнуть" прямо на дороге

На востоке Москвы опрокинулся гружённый землёй КамАЗ

Довольно нелепая авария с участием большегруза произошла в московском районе Братеево. Там гружённый землёй КамАЗ на ровном месте опрокинулся на бок прямо на дороге, сообщает SHOT.

На востоке Москвы опрокинулся гружённый землёй КамАЗ. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, водитель не пострадал. Серьёзных затруднений для других участников движения "прилёгший" грузовик не вызвал, но рабочие всё ещё продолжают убирать с асфальта рассыпанный грунт.

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Ранее сообщалось, что под Челябинском иномарка насмерть сбила дорожных рабочих и въехала в грузовик. В результате погибло четыре человека.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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