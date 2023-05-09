"Призрачный гонщик" на мотоцикле влетел в пожарную машину и загорелся в центре Москвы

В результате ДТП на Садовом кольце в Москве мотоцикл влетел в пожарную машину и загорелся. Кадры с "призрачным гонщиком" публикует SHOT.

В Москве после ДТП загорелся мотоцикл. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рядом с торговым центром "Атриум" на Земляном Валу. Подробности случившегося на данный момент не уточняются. Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС. Мотоциклист жив, ему оказывают помощь на месте.