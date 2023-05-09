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9 мая, 16:32

"Призрачный гонщик" на мотоцикле влетел в пожарную машину и загорелся в центре Москвы

Мотоцикл загорелся после ДТП с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве

В результате ДТП на Садовом кольце в Москве мотоцикл влетел в пожарную машину и загорелся. Кадры с "призрачным гонщиком" публикует SHOT.

В Москве после ДТП загорелся мотоцикл. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рядом с торговым центром "Атриум" на Земляном Валу. Подробности случившегося на данный момент не уточняются. Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС. Мотоциклист жив, ему оказывают помощь на месте.

Около 40 человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и двумя фурами в Германии

Около 40 человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и двумя фурами в Германии

Ранее Лайф сообщал о том, что в Благовещенске легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. В результате случившегося травмы получили 14 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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