"Призрачный гонщик" на мотоцикле влетел в пожарную машину и загорелся в центре Москвы
Мотоцикл загорелся после ДТП с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве
В результате ДТП на Садовом кольце в Москве мотоцикл влетел в пожарную машину и загорелся. Кадры с "призрачным гонщиком" публикует SHOT.
В Москве после ДТП загорелся мотоцикл. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рядом с торговым центром "Атриум" на Земляном Валу. Подробности случившегося на данный момент не уточняются. Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС. Мотоциклист жив, ему оказывают помощь на месте.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Благовещенске легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. В результате случившегося травмы получили 14 человек.
Telegram / SHOT