Около 40 человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и двумя фурами в Германии
Bild: 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя грузовиками на востоке ФРГ
Последствия ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Германии. Обложка © Bild
Как минимум 40 человек пострадали в ДТП на востоке Германии с участием рейсового автобуса и двух грузовиков. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя Восточного полицейского управления.
Уточняется, что шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. ДТП произошло на автобане A12 близ населённого пункта Штроков неподалёку от немецко-польской границы. По предварительной информации, грузовик, направлявшийся в сторону Берлина, пытался перестроиться, въехал в фуру впереди и боком столкнулся с автобусом.
По словам представителя полиции, один из грузовиков мог перевозить топливо. Сейчас автомагистраль закрыта в обоих направлениях.
Ранее Лайф публиковал видео с места страшного ДТП в Севастополе, где пострадало 15 человек. По версии правоохранителей, виновником аварии стал водитель легковушки, который влетел в маршрутку, в результате чего та врезалась в дерево и опрокинулась.