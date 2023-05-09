Около 40 человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и двумя фурами в Германии

Как минимум 40 человек пострадали в ДТП на востоке Германии с участием рейсового автобуса и двух грузовиков. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя Восточного полицейского управления.

Уточняется, что шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. ДТП произошло на автобане A12 близ населённого пункта Штроков неподалёку от немецко-польской границы. По предварительной информации, грузовик, направлявшийся в сторону Берлина, пытался перестроиться, въехал в фуру впереди и боком столкнулся с автобусом.

По словам представителя полиции, один из грузовиков мог перевозить топливо. Сейчас автомагистраль закрыта в обоих направлениях.