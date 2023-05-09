Популярная блогерша и многодетная мама погибла в страшном ДТП в Башкирии

В результате жуткой ночной аварии в посёлке Чишмы погибла мать троих детей, блогер и племянница артиста Анвара Нургалиева Диана Сафарова. Родственник подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

"Сегодня трагически в жуткой аварии по вине пьяного преступника оборвалась жизнь моей племянницы. Остались без мамы трое детишек, без дочери — мама и папа. Диана была единственной кормилицей в их семье. Спи спокойно, родная ты наша", — написал дядя Сафаровой в соцсети "ВКонтакте".

Ещё в одной публикации Нургалиев выразил сожаление о том, что отпустил родственницу домой в тот вечер: "Сестрёнка, я же просил: "Не уезжай!" Известно, что поздним вечером 8 мая девушка возвращалась домой из гостей. В результате аварии её машина на скорости влетела в здание.

Прощание с артисткой состоится завтра, 10 мая, в десять утра в посёлке Чишмы. Диана Сафарова одна воспитывала троих детей: мальчиков-двойняшек и дочку. В соцсетях она вела личный блог, а ранее получила известность как автор рецептов по правильному питанию.