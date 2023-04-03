Фура на МКАД после резкого манёвра протаранила разделитель

На МКАД в районе 39-го километра грузовой автомобиль въехал в разделительное ограждение. Видео инцидента опубликовал столичный Дептранс.

Грузовик на МКАД въехал в ограждение. Видео © Дептранс Москвы

На этих кадрах видно, что фура ехала в крайней правой полосе, затем вдруг резко свернула влево, пересекла все полосы и столкнулась с ограждением. Обломки, судя по всему, повредили легковой автомобиль, который ехал во встречном направлении.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полиции. На месте ЧП временно оказались недоступны для движения несколько полос — как на внешней, так и на внутренней стороне МКАД.