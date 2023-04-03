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2 апреля, 23:51

Фура на МКАД после резкого манёвра протаранила разделитель

На МКАД грузовик протаранил разделительное ограждение

На МКАД в районе 39-го километра грузовой автомобиль въехал в разделительное ограждение. Видео инцидента опубликовал столичный Дептранс.

Грузовик на МКАД въехал в ограждение. Видео © Дептранс Москвы

На этих кадрах видно, что фура ехала в крайней правой полосе, затем вдруг резко свернула влево, пересекла все полосы и столкнулась с ограждением. Обломки, судя по всему, повредили легковой автомобиль, который ехал во встречном направлении.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полиции. На месте ЧП временно оказались недоступны для движения несколько полос — как на внешней, так и на внутренней стороне МКАД.

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Андрей Григорьев
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