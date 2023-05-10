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10 мая, 18:01

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на трассе под Тулой

На шоссе под Тулой в массовом ДТП разбились пять автомобилей. По данным регионального управления МВД, водитель одной из машин погиб, ещё восемь человек получили травмы.

Авария произошла около семи часов вечера на 219-м километре трассы М2 "Крым" в Щёкинском районе Тульской области. Движение перекрыто, на шоссе образовалась пробка длиной в несколько километров.

"По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения — водитель одного из транспортных средств, восемь человек, среди которых двое детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе МВД. Прокуратура города Щёкино проводит проверку.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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