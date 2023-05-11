В Волчанске пьяный водитель "девятки" поехал за добавкой, но по пути отправил в кому школьника

В Свердловской области пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика и врезался в стену дома. Подробности и кадры страшного ДТП публикует SHOT.

В Свердловской области пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика и врезался в стену дома. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло вечером 9 мая в городе Волчанске. 37-летний мужчина выпил и решил сесть за руль. В итоге лихач не справился с управлением на Пионерской улице и влетел в школьника, который в этот момент ехал по тротуару на самокате. В итоге пострадавшего ребёнка увезли в реанимацию с тяжёлыми травмами. Сейчас он находится в коме.

Мужчина же почти не пострадал. После аварии пьяного водителя забрали в полицию, где он рассказал, что ехал за добавкой в магазин. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. При этом тётя школьника рассказала, что виновника ДТП уже отпустили под подписку о невыезде. По её словам, он даже не извинился и до сих пор не связался с семьёй мальчика, чтобы предложить какую-либо помощь.